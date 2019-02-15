Европейский Союз не намерен создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине, поскольку полагается на выводы наблюдателей ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель Евросоюза в пятницу в контексте предстоящей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая должна состояться 18 февраля, передает Укринформ.

"Евросоюз не рассматривает возможности отправки отдельной наблюдательной миссии на выборах в Украине. Обычно, мы не делаем этого для стран, которые являются членами ОБСЕ, и будем учитывать выводы наблюдателей от этой организации. Эти выборы важны, в частности в контексте продолжения процесса реформ", - отметил представитель ЕС.

По его словам, ЕС уделяет большое внимание реформам в Украине, достигла большого прогресса на этом пути, но еще много предстоит сделать. Среди ключевых направлений, по которым Украина стоит продолжать последовательные преобразования, он назвал сферу общественных финансов, банковский сектор, совершенствования фискальных органов, реформу правовой системы и судов, которые должны стать более независимыми и эффективными.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Климкин высказался о российских наблюдателях на выборах в Украине.

Также мы писали о том, что Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии ОБСЕ на выборы президента Украины.