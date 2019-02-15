Активист Радикальной партии Евгений Сагуйченко был ранен в Киеве возле своего дома в результате стрельбы. Об этом рассказал народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Игорь Мосийчук

По словам нардепа, Сагуйченко был ранен в грудь. Нападение было совершено, когда активист возвращался домой после тренировки. Также Мосийчук отметил, что мужчина вел активную борьбу против Нафтогаза.

"Нападавший был один, действовал профессионально и с места совершения преступления скрылся мгновенно. От выстрела в упор пуля застряла в теле и, если бы она не попала в ребро, а в сердце или аорту, то человек погиб на месте. Раненому Сагуйченку пришлось самостоятельно оказать себе первую помощь и, истекая кровью, Евгений еле добрался домой", - написал депутат.

Фото: Facebook/Игорь Мосийчук

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади произошли столкновения между активистами и правоохранителями. В частности, полицейские перехватили группу националистов С14, которые шли на акцию одного из кандидатов в президенты. При них нашли несколько ножей, газовых баллончиков, стартовый пистолет, поэтому было принято решение доставить задержанных в участок.

Спустя некоторое время эти же молодые люди вместе с товарищами снова пришли в Подольское управление полиции с требованиями вернуть изъятые у них вещи. Вскоре они попытались проникнуть в здание, устроив драку с полицейскими.

Позже стало известно, что полиция вынесла постановления об освобождении задержанных ранее активистов.