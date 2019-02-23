23 февраля на календаре - День защитника отечества. Праздник, который до сих пор отмечают в некоторых странах бывшего СССР, а в Украине официально заменили другой датой - 14 октября. Несмотря на это, многие продолжают отмечать популярный праздник в феврале.
Для многих украинцев, родившихся задолго до распада Союза, дата 23 февраля оставалась более привычной. Причина в том, что те, кто родился в 60-70-х годах, служили еще в советской армии, службой гордились и отмечали праздник защитника Отечества очень торжественно. Для них дата 23 февраля остается памятной, и они по привычке поздравляют друг друга тогда же, когда делали это в молодости.
Кроме военных и тех, кто служит или служил в армии, 23 февраля часто поздравляют вообще всех мужчин. Дата воспринимается, как вообще мужской день, по аналогии с 8 марта, который из праздника в честь женской борьбы за права и эмансипацию превратился в день всех женщин.
История праздника
Праздник появился в 1922 году и сначала имел отношение исключительно к военным. 23 февраля выбрали, поскольку это годовщина создания Красной Армии. Позже дату переименовали в День советской армии, а после 1993 года стали называть Днем защитника отечества.
Официально дату продолжают отмечать в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. На неподконтрольных территориях Украины, в Донецке и Луганске, 23 февраля - нерабочий день.
Что касается Украины, праздник отменили в 2014 году, как пережиток советского наследия. К этому времени в Украине установили несколько похожих дат. День вооруженных сил Украины отмечают 6 декабря. День защитника Украины – 14 октября. В этот день отмечают Покрову Богородицы, которая считалась покровительницей казачества. Также в этот день отмечают годовщину образования УПА.
Поздравления с 23 февраля в стихах и открытках
Поздравляю с Днем Защитника. Желаю мира в доме и в стране, крепкой дружбы и настоящей любви.
С Днем защитника поздравить
я хочу тебя сегодня.
Будь свободным и счастливым
На плацу, и где угодно.
Сегодня тебе можно разбрасывать носки, веселиться и ни в чем себе не отказывать. Поздравляю с 23 февраля! Не забывай, что скоро 8 марта.
Чего пожелать на 23 февраля?
Удачи, радости, добра.
Пусть будет полный дом друзей.
С друзьями праздник веселей.
Настоящих, доблестных мужчин
Пусть украсит военный чин.
А к нему почет и слава
и достойный подвиг не один.
Будь победителем без боя,
ты для меня всегда герой.
Пусть в твоей жизни будут люди,
что за тебя всегда горой.
В февральский праздник пусть у всех мужчин
Для счастья будет тысяча причин.
Любви горячей, неземной
И мирного неба над головой.
Поздравляю с 23 февраля. Спасибо за то, что защищаешь круглый год. С праздником, настоящий мужчина.