23 февраля на календаре - День защитника отечества. Праздник, который до сих пор отмечают в некоторых странах бывшего СССР, а в Украине официально заменили другой датой - 14 октября. Несмотря на это, многие продолжают отмечать популярный праздник в феврале.

Для многих украинцев, родившихся задолго до распада Союза, дата 23 февраля оставалась более привычной. Причина в том, что те, кто родился в 60-70-х годах, служили еще в советской армии, службой гордились и отмечали праздник защитника Отечества очень торжественно. Для них дата 23 февраля остается памятной, и они по привычке поздравляют друг друга тогда же, когда делали это в молодости.

Кроме военных и тех, кто служит или служил в армии, 23 февраля часто поздравляют вообще всех мужчин. Дата воспринимается, как вообще мужской день, по аналогии с 8 марта, который из праздника в честь женской борьбы за права и эмансипацию превратился в день всех женщин.

История праздника

Праздник появился в 1922 году и сначала имел отношение исключительно к военным. 23 февраля выбрали, поскольку это годовщина создания Красной Армии. Позже дату переименовали в День советской армии, а после 1993 года стали называть Днем защитника отечества.

Официально дату продолжают отмечать в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. На неподконтрольных территориях Украины, в Донецке и Луганске, 23 февраля - нерабочий день.

Что касается Украины, праздник отменили в 2014 году, как пережиток советского наследия. К этому времени в Украине установили несколько похожих дат. День вооруженных сил Украины отмечают 6 декабря. День защитника Украины – 14 октября. В этот день отмечают Покрову Богородицы, которая считалась покровительницей казачества. Также в этот день отмечают годовщину образования УПА.

Поздравления с 23 февраля в стихах и открытках

Поздравляю с Днем Защитника. Желаю мира в доме и в стране, крепкой дружбы и настоящей любви.



С Днем защитника поздравить

я хочу тебя сегодня.

Будь свободным и счастливым

На плацу, и где угодно.

Сегодня тебе можно разбрасывать носки, веселиться и ни в чем себе не отказывать. Поздравляю с 23 февраля! Не забывай, что скоро 8 марта.

Чего пожелать на 23 февраля?

Удачи, радости, добра.

Пусть будет полный дом друзей.

С друзьями праздник веселей.

Настоящих, доблестных мужчин

Пусть украсит военный чин.

А к нему почет и слава

и достойный подвиг не один.



Будь победителем без боя,

ты для меня всегда герой.

Пусть в твоей жизни будут люди,

что за тебя всегда горой.

В февральский праздник пусть у всех мужчин

Для счастья будет тысяча причин.

Любви горячей, неземной

И мирного неба над головой.

Поздравляю с 23 февраля. Спасибо за то, что защищаешь круглый год. С праздником, настоящий мужчина.