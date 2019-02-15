В пятницу, 15 февраля, в Киеве загорелся один из корпусов НАУ. Огонь на цокольном этаже вспыхнул по адресу проспект Комарова, 1 Из-за пожара эвакуировали 5 человек.

Вызов на линию "101" поступил в 9:50. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, возгорание произошло в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В 10:23 пожар на площади 30 квадратных метров локализировали, а уже в 10:29 - ликвидировали. В результате возгорания повреждена мебель, оргтехника, закопчены стены и потолок помещения.

На месте происшествия работали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человека личного состава подразделений Главного управления. К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве на Левобережной вспыхнул рынок. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. На месте работали 5 единиц техники спасателей ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

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