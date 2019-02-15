В 2018 году в Украине стоимость сала выросла в среднем на 11%. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Самый дорогой кусок сала можно было приобрести в конце декабря 2018 года в Киеве - по 119,9 грн, а самый дешевый в Тернопольской области - по 50,9 грн. То есть разница между этими регионами составляла почти 70 гривен за килограмм", - говорится в сообщении.

По словам Дорошенко, самыми дорогими регионами прошлого года были: Киев - 119,9 грн, Киевская область - 89,6 грн, Николаевская область - 85,8 грн, Херсонская область - 82,2 грн, Полтавская область - 80,1 грн.

При этом сало дешевле можно было купить в Тернопольской области по 50,9 грн за кило, на Волыни - по 52,8 грн, в Житомирской области - по 55,3 грн, в Ровенской области - по 58,9 грн и в Хмельницкой области - по 59,4 грн.

Рост стоимости килограмма сала в регионах за последний год выглядит следующим образом:

Херсонская область: в декабре 2017 - 58,4 грн, в декабре 2018 - 82,2 грн. Рост за год на 40%, или на 23,8 грн; Черновицкая область: в 2017 - 56,7 грн, в 2018 - 75,8 грн. Подорожание на 34%, или на 19,1 грн; Донецкая область: в декабре 2017 - 59,6 грн, год спустя - 75,4 грн. Покупка на 26%, или на 15,8 грн дороже; Закарпатская область: в позапрошлом году - 61,5 грн, в конце 2018 - 75,4 грн. Индекс роста - 23%, или + 13,9 грн; Запорожская область: в 2017 - 49,9 грн, 2018 - 60,6 грн. За год сало стоит дороже на 21%, или на 10,7 грн; Николаевская область: в конце 2017 - 72,9 грн, в декабре 2018 - 85,8 грн. Рост состоялся на 18%, или на 12,9 грн; Киевская область: в 2017 - 76,9 грн, в конце прошлого года - 89,6 грн. Цена выросла на 16%, или на 12,7 грн; Тернопольская область: в 2017 - 44,5 грн, в 2018 - 50,9 грн. Индекс роста - 14%, или + 6,4 грн; Киев: в конце позапрошлого года - 105,5 грн, в 2018 - 119,9 грн. Состоялось подорожание на 14%, или на 14,4 грн; Полтавская область: в 2017 - 71,1 грн, а в 2018 - уже 80,1 грн. А это на 13%, или на 9 грн дороже; Львовская область: в декабре 2017 - 63,2 грн, год спустя - 70,8 грн. Цена выросла на 12%, или на 7,6 грн; Кировоградская область: в 2017 - 64,2 грн, 2018 - 70,8 грн. Подорожание на 10%, или на 6,6 грн; Черкасская область: в декабре 2017 - 60,7 грн, в конце 2018 - 66,6 грн, что на 10%, или на 5,9 грн дороже; Винницкая область: год назад - 58,1 грн, в декабре 2018 - 63,1 грн. Рост стоимости на 9%, или на 5 грн; Луганская область: в 2017 - 64,3 грн, в 2018 - 70,2 грн. + 9%, или + 5,9 грн; Ивано-Франковская область: в декабре позапрошлого года - 56,4 грн, в 2018 - 61,1 грн. Продается дороже на 8%, или на 4,7 грн; Ровенская область: в 2017 - 55,1 грн, декабрь прошлого года - 58,9 грн. Стоит больше на 7%, или на 3,8 грн; Днепропетровская область: в 2017 - 71,5 грн, в 2018 - 76,1 грн. Стоимость выросла на 6%, или на 4,6 грн; Сумская область: вв декабре 2017 - по 70,7 грн, а в декабре 2018 - 74,2 грн. Цена продукта выросла на 5%, или на 3,5 грн.

Динамика падения цен на сало по регионам следующая:

Черниговская область: в 2017 - 78,9 грн, в 2018 - 69 грн. Падение цены произошло на 13%, или на 9,9 грн; Волынская область: в декабре 2017 - 59,8 грн, декабрь 2018 - 52,8 грн. Уменьшение стоимости на 12%, или на 7 грн; Житомирская область: в 2017 - 61,1 грн, в конце прошлого года - 55,3 грн. На 10% дешевле, или на 5,8 грн; Одесская область: в декабре позапрошлого года - 77,2 грн, декабрь 2018 - 73,9 грн. Одесситы платят на 4%, или на 3,3 грн, меньше; Харьковская область: в 2017 - 77,9 грн, за год - 76,2 грн. Индекс падение - 2%, или -1,7 грн; Харьковская область: в декабре 2017 - 60,8 грн, в декабре 2018 - 59,4 грн. Подешевение за год составило 2%, или 1,4 грн.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в ЕС запрещают ввозить сало, мясо, молоко и другие продукты из "третьих стран".

Также мы сообщали, что цены на сало в Украине установили европейский рекорд.