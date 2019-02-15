Более 83 тысяч украинцев получили гражданство Российской Федерации в 2018 году. Об этом говорится в статистических данных по миграционной ситуации Министерства внутренних дел России, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что за январь-декабрь 83 081 украинец стали гражданами РФ (принято, восстановлено, признано). Кроме того, в течение этого времени было выдано 64 861 вида на жительство для украинцев (сейчас в России живет по видам на жительство 170 638 украинцев).

Стоит отметить, что согласно российскому законодательству, чтобы получить гражданство РФ украинцу нужно отказаться в уведомительном порядке от украинского гражданства. Соответственно, 83 081 гражданин Украины не просто получили паспорт РФ, но отказались от украинского гражданства (для сравнения, населения Бердичева - 78 518 человек, - прим.Ред.).

Также в прошлом году украинцы получили 77 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 706 украинцев).

В 2017 году новыми россиянами стали 85 119 украинцев. Также в МВД РФ насчитали 524,7 тысяч граждан Украины, которые посещали Россию с частными визитами, 460,6 тысяч - на работу, 29,1 тысяч – с целью учебы и 44,2 тысяч – как туристы.

В частности, январе-декабре 2018г МВД РФ поставило на миграционный учет 1 млн 761 586 украинцев, из них 171 312 человек были зарегистрированы по месту жительства и 1 млн 590 274 человека – поставлены на учет по месту пребывания.

1 млн 115 479 человек поставлены на учет по месту пребывания первично. Из них 524 697 украинца въехали в РФ с частным визитом, 460 622 - на работу, 29 133 – с целью учебы, 44 212 – с целью туризма и 56 815 украинцев под другими предлогами. В то же время, в 2018 году РФ сняла с миграционного учета 1 млн 180 061 украинца. В течение 2017 года 503,3 тысяч украинцев въехало в РФ на работу, 485,1 тысяч - с частным визитом, 42,9 тысяч - с целью туризма и 28,1 тысяч - для учебы.

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