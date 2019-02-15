В Испании на 28 апреля назначили внеочередные парламентские выборы. Такое решение принял премьер-министр Испании Педро Санчес после того, как парламент не поддержал правительственный проект бюджета на 2019 год. Об этом передает El Pais.

Это третьи выборы в Испании за последние четыре года (испанцы не должны были голосовать за законодателей до 2020 год).

Педро Санчес назвал дату внеочередных выборов в пятницу утром на пресс-конференции после заседания Кабинета министров. Он перечислил достижения своего правительства за последние 8,5 месяцев, включая создание рабочих мест и инициативы по экологическим и социальным вопросам.

Ранее в среду, 15 февраля, депутаты Конгресса отклонили проект бюджета правительства на 2019 год. Правительство пыталось найти поддержку у политсил, однако встретились с сопротивлением со стороны каталонских сепаратистских партий, консервативной партии и правоцентристской.

"Этот бюджет был хорош для испанцев и для всех без исключения территорий в нашей стране", - заявил Санчес в пятницу, завуалировав упоминание об увеличении средств, выделенных для Каталонии.

Как сообщала "Страна", в Испании начались акции против повышения пенсий на 0,25%. К митингу присоединились некоторые водители такси. Таксисты в Мадриде бастуют в течение 13 дней, требуя более строгих правил для тех, кто использует приложения Uber и Cabify.

Напомним, что в ноябре мощный шторм затопил побережье Испании, волны сносили балконы гостиниц.