Один человек погиб в результате столкновения электропоезда с легковушкой, которое произошло в пятницу, 15 февраля, около 08:00 на железнодорожном переезде в поселке Буды Харьковского района. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ НП.

По предварительным данным, водитель автомобиля не остановился на запрещающий световой и звуковой сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электропоездом. Погибшим является 74-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos.

Как сообщили в полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: hk.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Испании столкнулись два поезда. Погиб машинист, около 60 пассажиров травмировались.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области поезд врезался в грузовик, который выехал на переезд.