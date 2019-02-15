В Британии обнаружены сотни высеченных на камне древних магических символов, и ритуальные "ворота в ад". Находка сделана в пещерах Кресвелл Крэгс. Об этом сообщает Sky News.

Отметины на стенах пещер обнаружили энтузиасты из группы Subterranea Britannica Эд Уотерс и Хейли Кларк. Гуляя по пещерам, исследователи натолкнулись на знаки на скалах. По их словам, потолки и стены пещер были испещрены защитными знаками и надписями.

Ранее считалось, что эти метки - обычные граффити, но теперь эксперты полагают, что они были предназначены для того, чтобы удерживать злых духов в преисподней.

Причем предполагается, что одна серия меток, вырезанных вокруг метрового круглого отверстия в одной из пещер, предупреждала о входе в "подземный мир".

Местные жители считали, что из этой дыры выходили злые духи, которые приносили с собой неурожаи, болезни или смерть, а защитные знаки были призваны предотвратить население от бед.

Подобные следы на стенах - не редкость для этих мест. Зачастую подобные отметины находили в старых церквях и жилых домах, часто возле окон, дверных проемов и каминов. Однако впервые в Британии было обнаружено такое большое количество и разнообразие отметин.

Считается, что знак "VV" относится к Деве Марии, Деве Дев (Virgin of Virgins), фото: news.sky.com

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