На Туманном Альбионе в пещере нашли древние "ворота в ад"
В Британии обнаружены сотни высеченных на камне древних магических символов, и ритуальные "ворота в ад". Находка сделана в пещерах Кресвелл Крэгс. Об этом сообщает Sky News.
Отметины на стенах пещер обнаружили энтузиасты из группы Subterranea Britannica Эд Уотерс и Хейли Кларк. Гуляя по пещерам, исследователи натолкнулись на знаки на скалах. По их словам, потолки и стены пещер были испещрены защитными знаками и надписями.
Ранее считалось, что эти метки - обычные граффити, но теперь эксперты полагают, что они были предназначены для того, чтобы удерживать злых духов в преисподней.
Причем предполагается, что одна серия меток, вырезанных вокруг метрового круглого отверстия в одной из пещер, предупреждала о входе в "подземный мир".
Местные жители считали, что из этой дыры выходили злые духи, которые приносили с собой неурожаи, болезни или смерть, а защитные знаки были призваны предотвратить население от бед.
Подобные следы на стенах - не редкость для этих мест. Зачастую подобные отметины находили в старых церквях и жилых домах, часто возле окон, дверных проемов и каминов. Однако впервые в Британии было обнаружено такое большое количество и разнообразие отметин.
Считается, что знак "VV" относится к Деве Марии, Деве Дев (Virgin of Virgins), фото: news.sky.com
Как сообщала "Страна", археологи нашли в Египте десятки мумий детей из престижных семей древности.
Также мы рассказывали, что археологи считают, что город, который в Библии назвали Содомом, уничтожил астероид.