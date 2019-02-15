Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, которого задержали в Москве, подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный экспресс". Об этом передает сегодня ТАСС со ссылкой на корреспондента в Басманном суде.

Как отмечается, он прибегнул к мошеннической схеме с участием Первого коллекторского бюро. Уточняется, что накануне в нем были проведены обыски. "Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств", — рассказал следователь.

Подозреваемыми по делу также проходят партнеры компании Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров, а также экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Всех задержанных обвиняют по части 4 статьи 159 УК России – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Эта статья предусматривает лишение свободы до десяти лет.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в десятки проектов в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа.

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