В пятницу, 15 февраля, во Львове начали искать взрывчатку в 25 букмекерских конторах "Фаворит спорт" и "Пари Матч" после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщил председатель исполкома ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич. Его цитирует УНИАН.

Аноним сообщил, что все отделения этих компаний в Украине заминированы. "Внимание, снова, сегодня, 15.02.2019, около 11:00, поступило анонимное сообщение, что якобы все отделения компании "Фаворит спорт" и "Пари Матч" в Украине - заминированы!", - написал он.

Сейчас в самом Львове у "Фаворит спорт" - 23 заведения, также у "Пари Матч" во Львове - 2 заведения. Полиция устанавливает личность человека, который оставил такое сообщение о заминировании.

"Страна" разбиралась, кто и почему устраивает погромы лотерейных точек. Под раздачу рейда националистов попали и соседствующие с "лотерейщиками" торговые точки. От брошенной дымовой шашки началось возгорание торгового киоска, но пожар удалось быстро ликвидировать.

Отметим, что эстонская компания подала на Украину в международный арбитраж из-за запрета казино.

Напомним, что полицейские задержали 20-летнего "минера" вокзала в Ровно.