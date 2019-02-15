В Броварах злоумышленник угрожал прокурору в здании суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в Броварском районном суде, где местный житель угрожал сотруднице прокуратуры, которая перед тем участвовала в одном из судебных заседаний.

Когда прокурор вышла в коридор, к ней подошел мужчина и начал угрожать физической расправой. В руках у него был нож. Напугав прокурора, злоумышленник скрылся.

Вскоре нападавшего задержали. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Полиция начала уголовное производство по ст. 345 УК Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Причины и мотивы преступления устанавливаются.

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