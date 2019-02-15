Госреестр избирателей не занимается учетом несовершеннолетних граждан Украины, граждан, выехавших за пределы страны и внутренне перемещенных лиц. Об этом заявил глава Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах во время брифинга, комментируя обвинения в завышенном количестве внесенных в реестр избирателей, сообщает 112 Украина.

"Государственный реестр избирателей не содержит никаких данных об избирателях, являющихся несовершеннолетними, мы вообще не публикуем этих граждан. Мы не публикуем граждан, выехавших в другие страны. Центральная избирательная комиссия не осуществляет учет лиц, являющихся жителями временно оккупированных территорий, и внутренне перемещенными лицами. У нас есть совсем другие критерии, мы публикует избирателей только по их избирательному адресу", - заявил он.

Как сообщил Стельмах, по состоянию на 14 февраля 2019 года было зарегистрировано 38,714 млн избирателей. В их число включены также уже умершие граждане, лишившиеся гражданства и недееспособные лица.

"Всего, по состоянию на вчера 38,714 млн избирателей. Эти записи об избирателях - это записи об умерших граждан, более 3 миллионов, согласно Закону "О государственном реестре избирателей", мы 5 лет сохраняем записи о тех гражданах, которые являются умершими. Также сохраняем записи о гражданах, которым было отменено гражданство, и записи о недееспособных лицах. Сумма всех количеств и составляет общее количество избирателей, которые есть в реестре. Касательно тех лиц, которые являются избирателями. Из них избирательный адрес имеют 34 554 993 человека и с отметкой "выбыл" 996 750 человек - это те избиратели, которые имеют штамп "выбыл" и их сложно отнести к какому-либо избирательному участку. Это наша избирательная бухгалтерия и именно такой учет мы осуществляем", - объяснил он.

Как отметила глава Центральной избирательной комисии Татьяна Слипачук, постановление о формировании избирательных округов с учетом неподконтрольных правительству территорий было принято на заседании ЦИК 12 февраля. Всего было сформировано 199 округов в Украине и один заграничный округ, в рамках которых функционируют 29 тыс. 848 избирательных участков.

"Поскольку каждый избиратель, как вам уже известно, закрепляется за определенным избирательным участком, мы можем сказать, что по состоянию на 14 февраля количество избирателей, которые потенциально будут включены в списки избирателей, составляет 29 897 548 человек", - заявила она.

Отмечается, что наличие себя в списке избирателей может проверить каждый гражданин Украины на сайте Государственного реестра избирателей. Если при проверке данных в списке избирателей обнаружена ошибка, нужно обратиться с административным иском об уточнении списка избирателей в админсуд по месту нахождения соответствующей комиссии. Крайний срок - 29 марта, платить судебный сбор не нужно.

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