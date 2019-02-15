В Киеве 14 февраля начался Фестиваль гигантских китайских фонарей, где представлены около 30 инсталляций. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Над инсталляциями работала специально приглашенная команда специалистов из Китая. Во время монтажа использовали 15 тысяч лампочек и более чем 2 километра шелка, установка длилась почти две недели. Выставка из Поднебесной объехала уже 40 стран мира и наконец добралась до Украины.

Посетителей восхитили масштабные световые инсталляции, каждая из которых символизирует древнюю народную сказку или легенду. Например, здесь есть сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями и многое другое. Центральным экспонатом выставки стал 40-метровый светящийся дракон.

Фото: apostrophe.ua

Фото: apostrophe.ua

Фото: apostrophe.ua

Фото: apostrophe.ua

Фото: apostrophe.ua

Фото: apostrophe.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на Певческом поле в День влюбленных откроется Фестиваль гигантских китайских фонарей. Выставка пройдет до 31 марта.

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