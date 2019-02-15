Журналисты решили разобраться в причинах подростковой агрессии. Именно об этом пойдет речь в социальном ток-шоу "Касается каждого", которое выйдет в эфир в воскресенье, 17 февраля, в 20:30 в эфире телеканала "Интер".

Авторы проекта "Подростковая охота" приглашают зрителей к откровенному разговору о подростках, которые устраивают беспредел на улицах Киева. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Видео, на котором группа 12-14-летних парней и девочек жестоко избивает лежащего на земле мужчину, вызвало в обществе волну возмущения. Если бы за пострадавшего не вступилась проходящая мимо женщина, мужчина мог бы получить травмы, несовместимые с жизнью.

Журналистам удалось поговорить с одной из школьниц, которая была в компании агрессивных подростков, избивших лежащего мужчину и нашли шокирующие записи на ее странице в соцсети. Эта девочка учится в 8 классе...

Также журналисты разыскали девушку, которая бывала ранее в этой компании. Ее мама согласилась прийти в студию, чтобы рассказать, какие нравы царят в молодежной тусовке и что толкает парней и девушек на жестокие "развлечения". А команда ток-шоу выяснила, по какой схеме несовершеннолетние покупают алкоголь. И провела эксперимент-проверку в крупном сетевом магазине.

Разбираться в причинах и способах преодоления подростковой агрессии будут психиатр Тина Берадзе, полковник милиции в отставке Владимир Полищук, нарколог Владислав Сова, главный редактор телеканала НТН Александр Лукьяненко, хореограф Илона Клешнина и другие.

Фото: inter.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре неизвестные в масках избили битами пенсионерок. Самой старшей - 103 года.

Также мы сообщалли, что подростки-чеченцы в шапке Ukraine по требованию С14 рассказали, за что толпой избили лежачего в Киеве.