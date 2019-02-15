Украинские военные обсудили противодействие российским спецподразделениям и ситуацию с безопасностью в регионе со специалистами из девяти стран.

Об этом шла речь на конференции по вопросам развития Сил специальных операций ВС Украины, которая состоялась в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Генеральным штабом проанализированы действия специальных подразделений РФ и у нас уже готовы планы противодействия на различные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача - не снижать темп внедрения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннему обеспечении отечественных Сил специальных операций", - заявил при обсуждении вопросов повестки дня начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Представители органов военного управления ВСУ и других военных формирований обменялись опытом со специалистами по вопросам Сил специальных операций Вооруженных сил США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Дании и Канады.

Мероприятие организовано при содействии штаба Сил специальных операций НАТО и при участии его официальной делегации во главе с командующим штаба Сил специальных операций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном.

Отдельно были затронуты вопросы развития морской составляющей Сил специальных операций ВС Украины, Комплексного плана развития ССО ВСУ и ситуацию с безопасностью в регионе.

Как сообщала "Страна", Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО Украины об итогах военного положения.

Отметим, что глава Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко и не он один приватизировал элитную квартиру, которую ему предоставляли на время работы.