В Киеве на два дня ограничат движение по двум мостам и на Харьковском шоссе
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение транспорта по мосту Патона, Южному мосту и Харьковскому путепроводу из-за ремонта 15-16 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.
Так, движение ограничат:
- с 20:00 до 23:00 15 февраля на Харьковском путепроводе - через железнодорожные пути;
- с 23:00 15 февраля до 1:00 16 февраля на мосту им. Патона в направлении б-ра Дружбы Народов и с 01:00 до 02:00 16 февраля - в направлении просп. Соборности;
- с 2:00 до 06:00, 16 февраля на Южном мосту в направлении Столичного шоссе.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ограничили движение по мосту Патона до 24 февраля.
Также мы писали о том, что из-за разрушения дороги запретили движение грузовиков по плотине Днепрогэс.
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