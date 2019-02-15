День всех влюбленных, 14 февраля, не обошел стороной и Одесский зоопарк, где в этот день выбрали самую романтичную пару среди его обитателей. Об этом идет речь в сюжете телеканала "Репортер".

Уточняется, что победителей определили по количеству лайков в соцсетях. В итоге победила пара розовых пеликанов, которые, к слову являются символом Одесского зоопарка.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, пеликаны живут друг с другом мирно, никогда не сорятся, делятся пищей.

Любопытно, что этот конкурс проводят уже не первый раз. В частности, в прошлом году самой романтичной парой признали тигров Тайгера и Натали.

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