В российском Томске месячного младенца загрызли домашние собаки. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Томской области.

Уточняется, что по факту трагедии открыли уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным, 13 февраля женщина, живущая в частном секторе Томска, вышла из дома во двор, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. В это время в доме находились две собаки - немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день скончался от полученных повреждений.

Следователи допросили мать погибшего ребенка в качестве подозреваемой.

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