За две недели до весны Тина Кароль очаровала поклонников фото в гламурной ушанке
Известная украинская певица Тина Кароль выложила фото, на котором позирует в неожиданном образе. На опубликованном в своем Instagram снимке артистка появилась в одежде без бретелей, а зону декольте она прикрыла меховыми накладками.
На голове Тины Кароль нет привычной копны белокурых волос - вместо этого видно светлую шапочку с коротким мехом. На лице артистки яркий макияж, она томно смотрит в камеру.
Отметим, что снимок сделан во время фотосессии для украинской редакции модного глянца Vogue.
Фото: instagram.com
Ранее "Страна", что в сеть попало фото Тины Кароль без макияжа.
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