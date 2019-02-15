Известная украинская певица Тина Кароль выложила фото, на котором позирует в неожиданном образе. На опубликованном в своем Instagram снимке артистка появилась в одежде без бретелей, а зону декольте она прикрыла меховыми накладками.

На голове Тины Кароль нет привычной копны белокурых волос - вместо этого видно светлую шапочку с коротким мехом. На лице артистки яркий макияж, она томно смотрит в камеру.

Отметим, что снимок сделан во время фотосессии для украинской редакции модного глянца Vogue.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна", что в сеть попало фото Тины Кароль без макияжа.

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