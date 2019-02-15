В СБУ заявили про попытки вмешательства России в избирательный процесс в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники СБ Украины во время выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине", - уточнили в пресс-службе.

Согласно сообщению, сотрудники СБУ задокументировали, что российские кураторы привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в соцсетях провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения.

В ходе досудебного расследования также задокументировано, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы.

Правоохранители установили, что подозреваемый вел электронную переписку с жителем Ростова-на-Дону (Россия), который ставил задачу по распространению фейковых новостей о ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сфере.

После начала избирательной кампании российский куратор предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов в президенты в различные населенные пункты области.

Также упомянутый россиянин через соцсети якобы подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для привлечения их к участию в митингах и массовых беспорядках накануне и во время выборов президента.

По данным фактам ведется расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Сообщается, что СБУ объявила о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности еще двум жителям области, которых российские спецслужбы привлекли к подготовке к вмешательству в ход будущих выборов президента.

Как сообщала "Страна", Служба безопасности Украины категорически опровергла обвинения кандидата в президенты Анатолия Гриценко в том, что осуществляет за ним незаконную слежку и уже установила "жучки" в его избирательном штабе.

Также в СБУ отрицают обвинения в причастности к убийству Гандзюк.