Госпредприятие "СЕТАМ" продало арестованный российский Boeing B 737/524 за 17 996 665 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Украины.

Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского.

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он является полностью пригодным к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории "СЕТАМ", который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Первоначально самолет продавался за 850 тысяч долларов (сейчас около 23 млн грн.), то есть уценка составила не менее 5 млн гривен.

Фото: setam.net.ua

Напомним, в сентябре 2015 года компания "Трансаэро" была включена в список санкций Украине. Санкции предусматривают блокирование активов и остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также "ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине еще раз попробуют продать арестованные российские судно "Норд" и Boeing по сниженным ценам.

Также мы писали о том, что в "Жулянах" выставили на продажу арестованный российский Boeing.