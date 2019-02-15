Украинские и немецкие футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем Шахтер - Айнтрахт в Харькове, сообщается на странице ультрас в соцсети.

"Молния! Международная встреча. Nord Side Firm ("Металлист", Харьков) vs "Айнтрахт" (Франкфурт), 8х8. 1,1 минуты, победа первых", - говорится в сообщении на фанатской странице в Instagram.

Сообщение подкреплено фото, на котором видно, что так называемая встреча украинских и немецких фанатов происходила в пустынном месте. Уточним, что матч между "Шахтером" и "Айнтрахтом" закончился со счетом 2:2.

Драки фанов различных команд (так называемые "махачи"- Прим.Ред.) это традиционное явление для Европы. О драке группировки договариваются заранее и определяют условия стенки на стенку. Фото: instagram.com

Напомним, накануне перед матчем Шахтер - Айнтрах в Харькове по городу маршем прошли немецкие фанаты, часть из которых накануне оказалась участниками массовой драки в Киеве. Поэтому марш прошел в сопровождении правоохранителей.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео драки динамовских ультрас с фанами Айнтрахта в Киеве.