16 февраля Украина продолжает выбирать, кто же поедет на Евровидение в Тель-Авив в этом году. Сегодня, во втором полуфинале, выступают восемь конкурсантов, из которых в финал пройдут трое. Их судьбу решают зрители, которые оправляют смс (или пользуются специальным мобильным приложением) за понравившегося участника, а также трое судей - Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов. Начало выступлений в 19:00.

Решающий финал состоится 23 февраля. "Страна" ведет онлайн-трансляцию второго полуфинала Нацотбора.

19:35 Судьи благосклонно оценили творчество девушек. А Андрей Данилко сказал, что одно из сегодняшних открытий вечера, о котором рассказали девушки, что у Виктора Павлика отчество Францевич.

19:28 Они поют песню "My Road".

19:26 На сцену выйдут девушки из дуэта Anna Maria.

19:20 Судьи расслышали в композиции Ивана ритмы других известных песен.

19:11 Первым выступает "львовский Джастин Бибер" Ivan Navi.

19:00 Начинается. Судьи занимают свои места.

Участники второго полуфинала

16 февраля выступают 8 участников. Представляем видео их песен в порядке выступления.

Ivan Navi "All For The Love"

Иван Нави - музыкант из Львова. Принимал участие в проекте "Голос країни" под крылом Олега Скрипки, в шоу "Співай як зірка", где познакомился с Кузьмой Скрябиным. Он и посоветовал взять сценическое имя. Музыкант считает Кузьму своим наставником.

Anna Maria "My Road"

Anna Maria - это две яркие сестры Анна и Мария Опанасюк, которые выступают на сцене с 2004 года. Девушки родились и выросли в Крыму, успешно занимались хип-хопом. Популярными они стали после участия в талант-шоу "Шанс" и "Голос країни". Несколько песен для девушек на писал Иван Дорн. Их синглы нередко звучат на радио. Для Нацотбора в этом году они выбрали композицию "My Road".

Kazka "Apart"

Самый популярный участник этого полуфинала - группа Kazka. Трио уже боролось за право представлять Украину на Евровидении в прошлом году, но тогда они заняли только шестое место в финале. 16 февраля музыканты исполнят композицию "Apart", которая уже стала популярна среди интернет-пользователей, судя по запросам в Google. Kazka назвала песню манифестом любви без границ, вопреки шаблонам.

Kira Mazur "Дихати"

Эпатажная Kira Mazur исполнит жизнеутверждающую песню "Дихати". 16 февраля она выступит на сцене Нацотбора на Евровидение. А в прошлом году девушка исполнила свою песню из нового альбома во время прыжка с парашютом, с которым она прыгала впервые.

Laud "2 днi"

Laud - это 21-летний певец Влад Каращук. Он запомнился зрителям "Голос країни", на котором дошел до суперфинала. Сейчас он выступает сольно, работает с продюсером Джамалы. В прошлом году он хотел поехать на музыкальный конкурс, но в итоге путевка на Евровидение ему не досталась. 16 февраля он исполняет композицию "2 днi".

Khayat "Ever"

Этот музыкант сотрудничает с лейблом Ивана Дорна Masterskaya. Выпускает необычные треки с нотками фолка. Недавно музыканта прямо в вагоне метро в Киеве, на глазах у других пассажиров и людей в форме, избили неизвестные. "Это ты из телека?" - спросили они прежде чем наброситься. Музыкант не стал писать заявление в полицию. Для Евровидения исполнитель отобрал трек "Ever".

Braii "Maybe"

На Нацотбор заглянули инди-рокеры Braii с вокалисткой и основательницей звукозаписывающей студии "Исток" Оксаной Брызгаловой. Они исполнят песню "Maybe", которая некоторым слушателям немного напоминает песню Марии Ржевской "Когда я стану кошкой".

Freedom jazz "Cupidon"

Сover band "Freedom jazz", состоящий из 10 участниц, представит авторскую песню о любви. Не раскрывая детали, девушки пообещали настоящий спектакль на сцене 16 февраля.

Кто прошел после первого полуфинала

9 февраля в суперфинал прошли трое участников из восьми: Maruv, Brunettes Shoot Blonds и Yuko. Больше всего баллов трое судей отдали группе Yuko, работающей на грани электроники и фолка. А зрителям больше всего понравилось провокационное выступление Maruv, которая станцевала эротический танец перед столом жюри.

Выбыли из борьбы за место на Евровидении - Letay, Вера Кекелия, ЦеШо, Bahroma, The Hypnotunez.

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