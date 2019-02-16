16 февраля Украина продолжает выбирать, кто же поедет на Евровидение в Тель-Авив в этом году. Сегодня, во втором полуфинале, выступают восемь конкурсантов, из которых в финал пройдут трое. Их судьбу решают зрители, которые оправляют смс (или пользуются специальным мобильным приложением) за понравившегося участника, а также трое судей - Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов. Начало выступлений в 19:00.
Решающий финал состоится 23 февраля. "Страна" ведет онлайн-трансляцию второго полуфинала Нацотбора.
19:35 Судьи благосклонно оценили творчество девушек. А Андрей Данилко сказал, что одно из сегодняшних открытий вечера, о котором рассказали девушки, что у Виктора Павлика отчество Францевич.
19:28 Они поют песню "My Road".
19:26 На сцену выйдут девушки из дуэта Anna Maria.
19:20 Судьи расслышали в композиции Ивана ритмы других известных песен.
19:11 Первым выступает "львовский Джастин Бибер" Ivan Navi.
19:00 Начинается. Судьи занимают свои места.
Участники второго полуфинала
16 февраля выступают 8 участников. Представляем видео их песен в порядке выступления.
Ivan Navi "All For The Love"
Иван Нави - музыкант из Львова. Принимал участие в проекте "Голос країни" под крылом Олега Скрипки, в шоу "Співай як зірка", где познакомился с Кузьмой Скрябиным. Он и посоветовал взять сценическое имя. Музыкант считает Кузьму своим наставником.
Anna Maria "My Road"
Anna Maria - это две яркие сестры Анна и Мария Опанасюк, которые выступают на сцене с 2004 года. Девушки родились и выросли в Крыму, успешно занимались хип-хопом. Популярными они стали после участия в талант-шоу "Шанс" и "Голос країни". Несколько песен для девушек на писал Иван Дорн. Их синглы нередко звучат на радио. Для Нацотбора в этом году они выбрали композицию "My Road".
Kazka "Apart"
Самый популярный участник этого полуфинала - группа Kazka. Трио уже боролось за право представлять Украину на Евровидении в прошлом году, но тогда они заняли только шестое место в финале. 16 февраля музыканты исполнят композицию "Apart", которая уже стала популярна среди интернет-пользователей, судя по запросам в Google. Kazka назвала песню манифестом любви без границ, вопреки шаблонам.
Kira Mazur "Дихати"
Эпатажная Kira Mazur исполнит жизнеутверждающую песню "Дихати". 16 февраля она выступит на сцене Нацотбора на Евровидение. А в прошлом году девушка исполнила свою песню из нового альбома во время прыжка с парашютом, с которым она прыгала впервые.
Laud "2 днi"
Laud - это 21-летний певец Влад Каращук. Он запомнился зрителям "Голос країни", на котором дошел до суперфинала. Сейчас он выступает сольно, работает с продюсером Джамалы. В прошлом году он хотел поехать на музыкальный конкурс, но в итоге путевка на Евровидение ему не досталась. 16 февраля он исполняет композицию "2 днi".
Khayat "Ever"
Этот музыкант сотрудничает с лейблом Ивана Дорна Masterskaya. Выпускает необычные треки с нотками фолка. Недавно музыканта прямо в вагоне метро в Киеве, на глазах у других пассажиров и людей в форме, избили неизвестные. "Это ты из телека?" - спросили они прежде чем наброситься. Музыкант не стал писать заявление в полицию. Для Евровидения исполнитель отобрал трек "Ever".
Braii "Maybe"
На Нацотбор заглянули инди-рокеры Braii с вокалисткой и основательницей звукозаписывающей студии "Исток" Оксаной Брызгаловой. Они исполнят песню "Maybe", которая некоторым слушателям немного напоминает песню Марии Ржевской "Когда я стану кошкой".
Freedom jazz "Cupidon"
Сover band "Freedom jazz", состоящий из 10 участниц, представит авторскую песню о любви. Не раскрывая детали, девушки пообещали настоящий спектакль на сцене 16 февраля.
Кто прошел после первого полуфинала
9 февраля в суперфинал прошли трое участников из восьми: Maruv, Brunettes Shoot Blonds и Yuko. Больше всего баллов трое судей отдали группе Yuko, работающей на грани электроники и фолка. А зрителям больше всего понравилось провокационное выступление Maruv, которая станцевала эротический танец перед столом жюри.
Выбыли из борьбы за место на Евровидении - Letay, Вера Кекелия, ЦеШо, Bahroma, The Hypnotunez.
Пять фактов о Евровидении 2019
- В 2019 году Евровидение пройдет в Израиле, в Тель-Авиве.
- Финал музыкального конкурса состоится 18 мая.
- Украина, согласно жеребьевки, выступил в полуфинале 14 мая, и, если наберет достаточное количество баллов, затем поборется за победу в финале.
- В этом году в Евровидении участвуют 42 страны.
- Россию в этом году представит Сергей Лазарев, который уже участвовал в этом конкурсе. Жеребьевка разделила Украину и Россию по разным полуфиналам - Украина в первом 14 мая, Россия во втором - 16 числа.