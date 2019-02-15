В САП в четверг, 14 февраля, направлено заявление о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации кандидата в президенты, нардепа Юлии Тимошенко. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что 14 февраля генпрокурору Юрию Луценко "поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины".

В ч. 3 ст. 368-2 говорится о незаконном обогащении служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение.

Ст. 366-1 УК Украины посвящена декларированию заведомо недостоверных сведений лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Данные нарушения относятся к подследственности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), поэтому заявление передали в САП для осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования.

Как сообщала "Страна", Тимошенко с косой вылетела в Мюнхен на борту самолета МАУ. Мэр Киева Виталий Кличко уже отбыл в Мюнхен в 06.00, но на самолете немецкой государственной авиакомпании "Люфтганза".

Отметим, что НАБУ открыло дело против Юрия Луценко и его зама за незаконное преследование Рената Кузьмина.