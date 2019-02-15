Генеральная прокуратура обжалует арест с залогом подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передают Украинские новости.

"Готовим апелляцию", - заявила Сарган. По ее словам, Генпрокуратура не согласна с избранной Мангеру мерой пресечения, поскольку настаивает на его безальтернативном аресте. Других подробностей она не сообщила.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома - общественную деятельницу облили кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни Екатерина Гандзюк умерла из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30-39% тела.

В понедельник, 11 февраля, председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам Мангер заявил, что не будет бежать из страны и готов ответить на все вопросы следователей.

Ранее "Страна" сообщала, что суд арестовал Мангера с правом залога в 2,5 миллиона.

Также Мангер заявил, что "его закроют в подвале СБУ, скажут, что повесился и дело рассыпется".





