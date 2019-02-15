На Гаити вспыхнули беспорядки, погибло семь человек. Посольство США объявило эвакуацию
Не менее семи человек стали жертвами массовых протестов жителей Гаити. Объявлена эвакуация большей части сотрудников посольства США. Об этом сообщает колумбийский портал Vanguardia.
Основная масса участников протестов - выходцы из беднейших районов, которые требуют отставки президента Жовенеля Моиза. Люди обвиняют его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.
Протесты идут уже неделю, последней их жертвой стал молодой человек, которого убили буквально в нескольких метрах от президентского дворца в Порт-о-Пренсе. Также в столкновении полиции и манифестантов был ранен журналист.
Волнения на Гаити затронули порядка сотни туристов из Канады, отдыхавших в одном из местных отелей. Как сообщает агентство Notimex, толпа протестующих просто перекрыла шоссе, ведущее в аэропорт, после чего канадцы не смогли добраться до самолета. При этом в четверг, 14 февраля, правительство Канады приняло решение временно закрыть свое посольство в столице Гаити из-за беспорядков.
Госдеп США ранее рекомендовал гражданам страны не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений.
Как сообщала "Страна", в ЕС призвали "срочно провести президентские выборы в Венесуэле".
Напомним, что власти США передали Гуайдо контроль над деньгами Венесуэлы в американских банках.