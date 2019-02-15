Не менее семи человек стали жертвами массовых протестов жителей Гаити. Объявлена эвакуация большей части сотрудников посольства США. Об этом сообщает колумбийский портал Vanguardia.

Основная масса участников протестов - выходцы из беднейших районов, которые требуют отставки президента Жовенеля Моиза. Люди обвиняют его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.

Протесты идут уже неделю, последней их жертвой стал молодой человек, которого убили буквально в нескольких метрах от президентского дворца в Порт-о-Пренсе. Также в столкновении полиции и манифестантов был ранен журналист.

Волнения на Гаити затронули порядка сотни туристов из Канады, отдыхавших в одном из местных отелей. Как сообщает агентство Notimex, толпа протестующих просто перекрыла шоссе, ведущее в аэропорт, после чего канадцы не смогли добраться до самолета. При этом в четверг, 14 февраля, правительство Канады приняло решение временно закрыть свое посольство в столице Гаити из-за беспорядков.



Госдеп США ранее рекомендовал гражданам страны не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений.

Как сообщала "Страна", в ЕС призвали "срочно провести президентские выборы в Венесуэле".

Напомним, что власти США передали Гуайдо контроль над деньгами Венесуэлы в американских банках.