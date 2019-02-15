Шокирующий инцидент произошел рано утром 15 февраля в Днепре на улице Анапской. Неизвестные в масках ворвались в частный дом, где проживали три пожилые женщины. Злоумышленники избили пенсионерок битами и забрали недавно полученную ими пенсию и скрылись. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что избиты были две пожилые женщины, а третью злоумышленники не тронули, поскольку она не могла сопротивляться в силу своего возраста - ей 103 года.

На месте происшествия работает полиция, следователь и медики скорой помощи. По словам местных жителей, грабители прежде чем ворваться в дом к пенсионеркам вывели из строя камеры видеонаблюдения, расположенные на улице.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве налетчики в масках ограбили бизнесменов из Польши, которые заключили контракт и получили аванс.

Также мы сообщали, что в Киеве у пенсионера украли пенсию и кольцо под предлогом бесплатной проверки и замены счетчиков.