В Закарпатской области 10-летний мальчик выпил неизвестное вещество и скончался. Об этом сообщил отдел коммуникации главного управления полиции Закарпатской области.

14 февраля на линию 102 поступило сообщение о внезапной смерти 10-летнего ребенка из села Боржавское в Виноградовском районе. Мальчик умер по дороге в больницу, куда его доставляли из-за отравления неизвестным веществом.

Родители рассказали полиции, что мальчик дома случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего его самочувствие ухудшилось и они вызвали врачей. Однако, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. По факту смерти начато досудебное следствие. Тело мальчика направлено на экспертизу для определения причины смерти.

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье грузовик повалил столб на коляску с ребенком, мальчик погиб.

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