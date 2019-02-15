В Святошинском районе Киева вандалы облили краской памятник воинам АТО. Об этом передает издание 44.ua.

Сообщается, что памятник, открытый в августе 2017 года, постоянно подвергается нападениям.

"Вот так час назад выглядел памятник погибшим воинам АТО, что на Борщаговке. Прошу распространения", - сообщила в Facebook местная жительница.

Фото: 44.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве памятник Шевченко помыли и нанесли на него защитную эмульсию. Защита, как заявили авторы идеи, будет препятствоватиь вредному воздействию окружающей среды - осадкам и выхлопным газаам авто.

При этом в Киеве у военного лицея демонтируют памятник Суворову. Также Вятрович анонсировал демонтаж памятника Суворову в Одессе, где он расположен на поселке Котовского.