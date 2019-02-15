В ночь на 15 февраля из Казахстана депортировали двух задержанных украинцев, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека - Comitato Italiano Helsink. Об этом сообщила медиаэксперт по безопасности журналистов Института массовой информации Ирина Земляная, передает "Громадське".

Уточняется, что речь идет о украинцах - Людмиле Волошиной и Валерии Явтушенко.

"Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды. И сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация", - отметила Земляная.

Двух украинцев, работавших наблюдателями, задержали в Казахстане 14 февраля. Представительница ИМИ предположила, что вероятной причиной задержания украинцев могло стать то, что недавно судья в Казахстане вынес оправдательный приговор по одному из политических дел, после этого его начали преследовать. А украинским наблюдателям удалось пообщаться с этим судьей.

Ранее "Страна" писала о том, что у наблюдателя ОБСЕ вытащили кошелек и телефон во время ужина в ресторане на Крещатике.

Также мы сообщали, что Россия будет до конца бороться за своих наблюдателей на украинских выборах.