Американские следователи не смогли вернуть Украине ни одного доллара, выведенного за границу режимом экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Голос Америки.

"Плохая новость в том, что мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине", - заявила бывший спецагент ФБР Кэрен Гринуэй выступая на слушаниях Хельсинкской комиссии США, которые состоялись в Конгрессе США еще 13 февраля.

"Могу сказать, что я делала все, что возможно пытаясь помочь народу Украины вернуть их деньги, - отметила Гринуэй, отвечая на вопросы сенаторов. - Я все еще надеюсь, что можно будет получить какие-то деньги, и не могу сказать, что вопрос снят. Еще продолжаются действия, которые я не буду комментировать, потому что не принимаю в них участия, потому что я ушла в отставку. Я не говорю, что вопрос не стоит, однако 9 млрд долларов мы не найдем. Мое сердце разбивается, потому что многие люди работали очень и очень тяжело, чтобы это сделать".

Гринуэй, которая в ходе своей работы в ФБР осуществляла руководство командой следователей и аналитиков и помогала в возвращении денег режима Януковича, привела несколько причин, почему эти усилия до сих пор не принесли результата.

Первое - злоумышленники учли опыт бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находится под стражей в США за отмывание средств в Америке. Деньги режима Януковича не перемещались именно в США.

Также, по ее словам, злоумышленникам удалось быстро перевести деньги в наличность, чтобы скрыть их и усложнить замораживание средств. Также, отсутствие соответствующей институциональной способности в Украине не позволяла быстро заморозить эти средства, говорит Гринуэй.

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