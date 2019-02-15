Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук намерен на выборах президента рассматривать тех кандидатов, которые во время предвыборной кампании выполнят три условия. Они должны выступить на теледебатах, назвать имена ключевых членов своей команды в качестве будущих глав ведомств и доказать, что выполняли свои предыдущие обещания.

Об этом говорится на его Facebook-странице.

"Не планирую поддерживать ни одного из них (кандидатов - Прим.Ред.), но как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю. Для того чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия", - написал певец.

Так, по мнению Вакарчука, кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.

Кроме того, кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды - будущих министров иностранных дел, обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.

Третье условие - кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.

"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует", - заявил певец Вакарчук.

Он предложил всем избирателям использовать эти три условия при выборе кандидата в президенты.

"Сделаем свой выбор ответственно!", - подытожил Вакарчук.

Видео: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Как сообщала "Страна", у Вакарчука опровергли роль отца певца в качестве доверенного лица Порошенко.

Отметим, что соцсети обсуждают отказ Вакарчука идти в президенты.