В пятницу утром, 15 февраля, молодой человек получил серьезные ожоги в результате нападения с кислотой в метро Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел около 07.00 на станции Gare de Lyon. Мужчина в возрасте от 20 до 30 лет получил серьезные ожоги рук и лица. Его состояние очень тяжелое. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь на месте, а затем отправили в больницу.

Как сообщает газета Parisien, инцидент произошел на первой линии парижского метрополитена между станциями Бастилия и Лионский вокзал. Между двумя мужчинами возникла перепалка. Один из них плеснул кислотой в другого и скрылся с места происшествия. Кислоту, использованную при нападении, забрали в лабораторию для анализа.

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