Утром в пятницу, 15 февраля, в ряде областей Украины наблюдается густой туман, водителей призывают соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" на странице в Facebook.

В Киевской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях наблюдается туман, на остальной территории страны без осадков. По состоянию на 08:00 в Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях продолжается дождь.

В "Укравтодоре" отметили, что в регионах, где вчера шел снег, выполняются работы по расчистке дорог.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 150 единиц техники и 228 рабочих.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Как сообщала "Страна", под Днепром столкнулись грузовик и Opel. Тела погибших несколько часов лежали на оживленной трассе.

Отметим, что в Киеве грузовик въехал в трактор "Киевавтодора" и снес его с моста.