Сегодня, 15 февраля, в Киеве возле Жулянского моста около 06.00 произошло ДТП. Автомобиль Chery пытался обогнать грузовик, но попал в "мертвую зону", когда его не видно в зеркалах, в результате чего произошло столкновение, сообщает Информатор.

По словам водителя фуры, он направлялся в сторону Жулянского моста. Chery пытался обогнать грузовой автомобиль и перестроиться в один ряд с ним. Однако фура не пропустила "легковушку" и влетела в авто. В результате ДТП никто не пострадал. У Chery незначительно повреждена боковая передняя дверь.

Фото: kiev.informator.ua

На месте происшествия работал наряд полиции. Детали аварии установят правоохранители.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пьяный водитель Kia протаранил Nissan и угрожал копам изнасилованием.

Также мы писали о том, что в столице грузовик въехал в трактор "Киевавтодора" и снес его с моста.