В Мюнхене начинается ежегодная конференция по безопасности. В прошлом году надежды Украины на этой встрече были связаны с миротворцами по "плану Расмуссена" - к нему тогда проявили некоторый интерес в Москве. Однако из этого ничего не вышло.

В нынешнем году главный нерв конференции для Украины - это попытка Петра Порошенко показать, что у него есть поддержка со стороны ключевых зарубежных партнеров накануне первого тура президентских выборов.

Причем это всего лишь одно мероприятие из целой цепочки действий, который запланировал Порошенко для того, чтобы добиться демонстрации "саппорта" со стороны Вашингтона.

"Страна" разбиралась в деталях этого плана.

Кто приедет в Мюнхен

Из лидеров крупных европейских государств свое участие подтвердила лишь Ангела Меркель.

Не будет в Германии также президентов США и России. Дональда Трампа заменит вице-президент Майк Пенс, Владимира Путина - глава МИД Сергей Лавров.

От Украины же приедет Петр Порошенко в составе целой делегации. Отдельно летит в Мюнхен и Юлия Тимошенко, которую сегодня утром заметили в аэропорту "Борисполь", как это ни странно, с её фирменной косой.

Очевидно, что главной целью обоих политиков станет встреча с американцами. Накануне выборов и Порошенко, и Тимошенко важно показать благосклонность США к своим персонам. Это дает им некую легитимность в глазах украинского политбомонда, который, как всегда, колеблется.

Однако у Порошенко есть и более прикладные цели.

Через Пенса - к Трампу

Как уже рассказывала "Страна", на Банковой усиленно пытаются организовать встречу Порошенко с Трампом. В идеале - сразу накануне первого тура выборов, который состоится в марте.

По словам наших источников из Администрации президента Украины, именно для этого была затеяна история с увольнением Ульяны Супрун с поста и.о. министра здравоохранения.

Спровоцировав судебный процесс и поддерживая в нём Ульяну, у Порошенко надеются снискать расположение в кругах украинской диаспоры, на которые имеет выходы Супрун. А диаспора в свою очередь имеет неплохой лоббистский ресурс в Вашингтоне - и может помочь украинскому гаранту повидаться с Трампом.

Это свидание дало бы Петру Алексеевичу большую фору перед конкурентами. Встреча с хозяином Белого дома за несколько недель до голосования выглядела бы прямой поддержкой из США.

На этом рандеву можно в теории договориться и о более ощутимой поддержке. Ведь кроме "золотых" тепловозов и угля из Пенсильвании, у Штатов можно еще много чего купить - а взамен получить "ярлык" на следующий президентский срок.

Поэтому есть основания полагать, что в Мюнхене Порошенко будет обсуждать с Пенсом именно этот вопрос.

Конечно, гарантий встречи с президентом США пока никаких. Но на этот счет у Банковой существует "план Б", утверждает экс-нардеп Андрей Артеменко, ныне живущий в Америке.

"Очередная провокация на море или суше"

Артеменко - это бывший нардеп, которого Петр Порошенко лишил гражданства после предложения сдать Крым в аренду России. 13 февраля экс-нардеп написал пост в Facebook.

В нем Артеменко утверждает, что на Банковой готовят новую военную провокацию - по аналогии с инцидентом в Керченском проливе. После которого, напомним, президент продавил ввод военного положения.

По его мнению Порошенко готовится "в марте, по результатам анализа и понимания отсутствия каких либо электоральных шансов, устроить очередную провокацию на море или суше и отменить выборы, путём введения военного положения, имея ручной парламент", - написал экс-нардеп в соцсети.

Артеменко уверен, что согласовать эту провокацию Порошенко попытается уже на встрече с Пенсом в Мюнхене. А уже на волне нового инцидента - добиться встречи с Трампом.

По этой логике, после нового акта "агрессии Москвы" хозяину Белого дома будет сложнее отказать Киеву во встрече, не получив упреков со стороны оппонентов.

"Порошенко собирается договорится на мюнхенской встрече с вице-президентом США, что подтверждено из достоверных источников. И никакой глава МВД ему здесь не указ. При этом, на фоне очередного обострения на фронтах, Порошенко задействовал все ресурсы, чтобы организовать встречу с Президентом Трампом", - пишет Артеменко.

Обнулить социалку и Авакова

Проблема кампании Петра Порошенко в том, что его мобилизационные лозунги давно не работают - народ устал от войны и хочет роста экономики. И, хотя у гаранта до последнего избегали этих неудобных для себя тем - пришлось и Порошенко заговорить о "начале устойчивого роста" и "борьбе с бедностью".

Правда, эффекта здесь будет еще меньше, чем от Томоса и безвиза. Ведь за годы правления Порошенко народ обеднел в несколько раз - а власть и дальше гонит наверх цены и тарифы. Поэтому, скорее всего, новым слоганам президента никто не поверит. И роста рейтинга они не дадут.

И тут у Банковой остается один способ - вернуть на повестку дня мобилизацию против Москвы. Тогда Порошенко сможет снова стать на комфортное для себя поле "армии, мовы, веры" - с упором на первый компонент.

Сделать это как-то иначе, нежели способом, описанным Артеменко, вряд ли возможно. Москва сейчас не заинтересована в любом обострении на украинском направлении, рассчитывая на приход к власти в Киев более договороспособных сил и на достройку Северного потока-2. Обоим задачам активизация боевых действий может помешать.

Мы уже видели попытку со стороны команды Порошенко раскачать ситуацию в декабре - когда послали военные корабли через Керченский пролив.

Её можно считать провалом команды президента - она не добилась отмены выборов. А можно и просто экспериментом, который позволил прощупать реакцию общества и зарубежных сил.

И не исключено, что вторая попытка учтет ошибки первой. Тогда удастся если не отменить выборы - Запад уже высказался против - то хотя бы вернуть их повестку в русло борьбы с Москвой, а не обсуждения коррупции и социально-экономических проблем.

Военная напряженность перед выборами решает и второй проблемный вопрос для Порошенко. Это враждебность главы МВД Арсена Авакова, который явно отказал Банковой в поддержке и даже, по всей видимости, помогает Юлии Тимошенко, а возможно и Владимиру Зеленскому.

Как только военный фактор в избирательной кампании выходит на первый план, Аваков попадает в плохое положение.

Любой его выпад против главнокомандующего в случае нового обострения отношений с Россией будет истолкован как потакание Москве. А это слишком некомфортно для министра. Вспомнить хотя бы, как полиция бросилась извиняться за крик "Ложись, Бандера!".

Это не говоря уже о том, что президент, в случае провокации, попытается протолкнуть особые права для военных. Если в такой ситуации решат проводить выборы, то силовой блок Авакова будет уравновешен силовым ресурсом Порошенко.

А значит, возможность сфальсифицировать выборы значительно возрастет.