БАТЭ обыграл Арсенал и синхроны Шахтера и Динамо. Все результаты матчей 1/16 Лиги Европы
В четверг, 14 февраля в Лиги Европы сыграли матчи 1/16 финала. В Греции киевское Динамо оформило боевую ничью 2:2 с местным Олимпиакосом. А в Харькове Шахтер с аналогичным счетом сыграл против немецкого Айнтрахта.
Результаты всех первых матчей 1/16 финала Лиги Европы:
- БАТЭ - Арсенал - 1:0
- Краснодар - Байер Леверкузен - 0:0
- Галатасарай - Бенфика - 1:2
- Лацио - Севилья - 0:1
- Олимпиакос - Динамо Киев - 2:2
- Рапид Вена - Интер Милан - 0:1
- Ренн - Бетис - 3:3
- Славия Прага - Генк - 0:0
- Брюгге - Зальцбург - 2:1
- Цюрих - Наполи - 1:3
- Мальме - Челси - 1:2
- Шахтер Донецк - Айнтрахт Франкфурт - 2:2
- Спортинг - Вильярреал - 0:1
- Виктория Пльзень - Динамо Загреб - 2:1
12 февраля
Фенербахче - Зенит Санкт-Петербург - 1:0
Ответные встречи пройдут 21 февраля.
Как ранее сообщала "Страна", перед игрой с Динамо греки вывесили на трибунах флаг России, в дело вмешался спецназ с дубинками.
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