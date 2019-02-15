В четверг, 14 февраля в Лиги Европы сыграли матчи 1/16 финала. В Греции киевское Динамо оформило боевую ничью 2:2 с местным Олимпиакосом. А в Харькове Шахтер с аналогичным счетом сыграл против немецкого Айнтрахта.

Результаты всех первых матчей 1/16 финала Лиги Европы:

БАТЭ - Арсенал - 1:0

- Арсенал - 1:0 Краснодар - Байер Леверкузен - 0:0

Галатасарай - Бенфика - 1:2

- 1:2 Лацио - Севилья - 0:1

- 0:1 Олимпиакос - Динамо Киев - 2:2

Рапид Вена - Интер Милан - 0:1

- 0:1 Ренн - Бетис - 3:3

Славия Прага - Генк - 0:0

Брюгге - Зальцбург - 2:1

- Зальцбург - 2:1 Цюрих - Наполи - 1:3

- 1:3 Мальме - Челси - 1:2

- 1:2 Шахтер Донецк - Айнтрахт Франкфурт - 2:2

Спортинг - Вильярреал - 0:1

- 0:1 Виктория Пльзень - Динамо Загреб - 2:1

12 февраля

Фенербахче - Зенит Санкт-Петербург - 1:0

Ответные встречи пройдут 21 февраля.

Как ранее сообщала "Страна", перед игрой с Динамо греки вывесили на трибунах флаг России, в дело вмешался спецназ с дубинками.