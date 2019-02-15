Кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 15 феврваля вылетела из Киева в Мюнхен на международную конференцию по безопасности. Тимошенко купила билет на самолет авикомпании МАУ. Об этом "Стране" рассказали очевидцы.

Юлия Тимошенко находится в бизнес-классе. Политик летит в "домайданном" образе - с косой на голове.

Кстати, мэр Киева Виталий Кличко уже отбыл в Мюнхен в 06.00, но на самолете компании "Люфтганза".

Мы писали о том, что на Мюнхенской конференции заявили, что до выборов президента Украины ситуация на Донбассе не сдвинется с мертвой точки.

Ранее "Страна" сообщала, что партия Тимошенко купила рекламы на 56 миллионов перед выборами.

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