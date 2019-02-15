В четверг, 14 февраля на улице Борщаговской Kia на большой скорости влетел в Nissan. Водитель Kia был в опьянении и угрожал полицейским. Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что девушка-водитель внедорожника чудом избежала серьезных травм. По прибытии на место аварии патрульные обнаружили, что водитель Kia находится в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Он сидел на водительском сидении и пытался завести автомобиль, чтобы скрыться с места происшествия.

Фото: kiev.informator.ua

Полицейские силой вытащили мужчину из автомобиля, после чего тот начал вести себя агрессивно. Когда водитель с помощью патрульных покинул салон Kia, он резко изменил свои показания. Вдруг мужчина заявил, что он стал невольным свидетелем ДТП и пытался оказать помощь пассажиру одного из разбитых автомобилей. По его словам, правоохранители начали его избивать и ему пришлось закрыться в чужой Kia. В ходе общения он вел себя агрессивно и угрожал изнасиловать патрульных. Спустя несколько минут он вновь из свидетеля превратился в водителя, достав из кармана ключи и попытавшись вернуться в автомобиль. По предварительной информации, перед тем как устроить пьяную аварию, мужчина угнал Kia.

Фото: kiev.informator.ua

Когда терпение полицейских лопнуло, подозреваемого в совершении ДТП заковали в наручники и посадили в патрульный автомобиль. На место вызвали следственно-оперативную группу, а неадекватного мужчину повезли на медицинское освидетельствование.

Видео: youtube.com

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