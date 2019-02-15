В аннексированном Крыму журналисты побывали возле дома певицы Софии Ротару. Особняк в поселке Никита возле Ялты оказался пустующим. Соседи признают, что уже как минимум пять лет не встречали здесь знаменитую певицу и вообще давно не видели кого-то из жильцов.

Особняк был спроектирован сыном Ротару - Русланом. Он находится в семи километрах от Ялты в районе ботсада. Здание окружено высоким забором, охраняется и оборудовано камерами слежения. Возле дома есть сад, который когда-то возделывала Ротару. Там же располагались и овощные грядки, урожай с которых показывала народная артистка Украины. Об этом сообщает издание "Собеседник".

Местные жители рассказали журналистам, что раньше Ротару отмечала в поселке Никита свой день рождения, а до 2013 года приезжала сюда еще и для организации музыкального фестиваля в Крыму. Теперь в соцсетях Ротару если и публикует фотографии дома, то это снимки из коттеджа под Киевом, который находится в районе Конча-Заспы.

Фото: sobesednik.ru

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