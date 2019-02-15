Суд вернул государству здания санатория "Бердянск", которые находились в незаконном владении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По информации прокуратуры, санаторий выбыл из госсобственности после принятия исполнительным комитетом Бердянского горсовета неправомерного решения о распоряжении этим имуществом.

"Решением хозяйственного суда Запорожской области был удовлетворен иск прокуратуры области и истребовані из незаконного владения ЧАО "Приазовкурорт" в собственность государства здания бывшего санатория "Бердянск" по адресам: бульвар Тенистый, 9, 12 и 18 в городе Бердянск, общей площадью 2534 кв.м", - добавили в прокуратуре.

Тяжба тянулась 6 лет, с 2012 года и в связи с апелляционным и кассационным обжалованием указанного решения ответчиком, решение о возвращении санатория государству приобрело статус окончательного только в 2018 году.

"В начале февраля текущего года процедуру государственной регистрации права государственной собственности на соответствующие объекты недвижимости истребованы в пользу государства по судебному решению, окончены и соответствующие сведения внесены в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество", - отмечает пресс-служба.

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