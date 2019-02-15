Обновлённая версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских госбанков. Об этом передает RT со ссылкой на РБК.

Предыдущая версия предусматривала блокировку операций и активов в американской юрисдикции одного или нескольких российских банков - Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка и Промсвязьбанка.

Новый вариант содержит более мягкое предложение. Так, президент США может заблокировать активы и операции любого российского финансового института при условии его поддержки "вмешательства в дела других стран".

О том, что американские сенаторы подготовили законопроект о новых антироссийских санкциях стало известно 13 февраля.

Как сообщала "Страна", премьер Польши предположил, что часть стран ЕС устали от конфликта Украины и России.

Отметим, что несмотря на санкции между США и Россией уверенно растет товарооборот.

При этом, что около 70% украинцев готовы к компромиссу с Россией ради установления мира на Донбассе.