Палата общин парламента Великобритании отклонила подход правительства британского премьера Терезы Мэй к реализации выхода из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщается Sky News.

Против планов правительства выступили 303 депутата, за - 258. Голосование в парламенте было символическим и предполагало, что Палата общин "вновь заявляет о своей поддержке" стратегии Brexit, которую она поддержала в ходе голосования в прошлом месяце.

В том голосовании депутаты призвали заменить так называемый "запасной механизм" для ирландской границы на "альтернативные механизмы", а также заявили о своем несогласии с идеей выхода из ЕС без соглашения.

Британские депутаты также отклонили предложение Шотландской национальной партии продлить процедуру Brexit как минимум на три месяца.



Напомним, выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев подержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком. Для плавного выхода Великобритании из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Он начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

Как сообщала "Страна", Совет министров ЕС поддержал выход Великобритании. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Брекзит Мишель Барнье.