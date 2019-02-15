На пятницу, 15 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару США в 27,16 грн за 1$. По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 7 копеек. Евро подешевел на 3 копейки - до 30,60 гривни за евро. Российский рубль без значимых изменений - 4,08 грн. за 10 рублей.

Об этом сообщает портал НБУ.

Курсы валют на 15.02.2019:

100 долларов США - 2715.9961 гривен

100 евро - 3060.3844

100 польских злотых - 705.4503

10 российских рублей - 4.0816

100 швейцарских франков - 2691.6310

100 юаней - 400.8520

Как сообщала "Страна", за январь объем наличных денег в Украине сократился до 429 млрд гривен.

Отметим, что НБУ назвали 5 стран, откуда в Украину идет больше всего денежных переводов.