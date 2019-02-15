Зарплата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за январь 2019 уменьшилась в два раза по сравнению с декабрем. Она составила 181 000 гривен.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Украинских новостей.

Должностной оклад заместителя генпрокурора составил 63 432 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил на руки 145 705 гривен.

Как сообщала "Страна", НАБУ просит Холодницкого подписать подозрение экс-главе НАПК Наталье Корчак. Он также отметил, что ранее НАБУ уже подавало проект подозрения по Корчак, однако документ возвращался в бюро на доработку.

Напомним, что СБУ закрыла аквариумное дело против главы САП Холодницкого.