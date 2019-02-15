В пятницу, 15 февраля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточном регионе без осадков, температура ночью до -9°, днем до +4°. На юге ожидается переменная облачность. Температура ночью до -4°, днем до +5°.

В западном регионе без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +6°. На севере температура ночью до -3°, днем до +3°. В центре до +4°. 15 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +3°.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", на Сретение Господне, 15 февраля, мощный антициклон Dorit подсушит воздух в большинстве стран Европы. Погода будет сухой, солнечной и теплой.

Напомним прогноз погоды на неделю в Киеве.