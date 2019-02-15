Популярная украинская певица, экс- Виа Гра Вера Брежнева немало заинтриговала своих поклонников необычной черно-белой фотографией.

Вчера, в День Влюбленных, на своей странице в Instagram, она выложила свое фото в необычной сетчатой маске, которое подписала не менее таинственно: "Уже завтра". То есть если верить поп-звезде, сегодня, 15 февраля, ее фанов ждет некий сюрприз.

Фото: instagram.com

Также если включить фантазию, можно прийти к выводу, что на черно-белом фото Вера Брежнева позирует если и не полностью обнаженной, то весьма и весьма легко одетой.

Остается добавить, что за 14 часов это фото певицы успело собрать в соцсети 31 359 лайков.

Ранее "Страна" рассказала, как певица Вера Брежнева отметила свое 37-летие топлесс на Мальдивах.