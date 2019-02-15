Вчера, 14 февраля, киевское Динамо в упорной борьбе все-таки вырвало ничью в 1/16 Лиги Европы у греческого Олимпиакоса 2:2.

Однако сам поединок не обошелся без инцидентов. Перед матчем ультрас Динамо подрались с местными фанами. В дело пошли даже ножи и дубинки. Несколько киевских болельщиков получили ранения.

А затем на стадионе перед началом встречи греческие болельщики вывесили на трибунах флаг России. Это вызвало ответную реакцию ультрас и греческой полиции пришлось дубинками наводить порядок на секторе динамовских болельщиков. В конечном итоге, после просьбы администрации стадиона, греческие болельщики сняли российский триколор.

Фото и видео со стадиона в Пирее Troublemakers & Ultras Action выложил на своей странице в Facebook.

Фото и видео: facebook.com/troublemakers.ua/

Ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич заявил, что Динамо хочет выиграть Лигу Европы.