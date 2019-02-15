Глубокой ночью 15 февраля Шевченковский райсуд Киева все-таки смог избрать меру пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Его арестовали до 3 марта с правом залога без малого в 2.5 миллиона.

Во время слушаний Мангер снова заявил о том, что невиновен и его жизни грозит серьезная опасность. Об этом передает УНИАН.

Мангер в суде рассказал, что история с убийством Гандзюк является местью за то, что он не отказался от должности председателя облсовета, и поэтому генерал СБУ Даниил Доценко, который в то время возглавлял Херсонское облуправление СБУ, обещал ему отомстить.

Кроме того, Мангер отметил, что у него не было никаких мотивов мстить Гандзюк. "Я знаю, что Екатерина писала. Я даже не читал, что она писала на меня, на председателя ОГА - пусть пишет. Мне это было неинтересно. Разве я похож на идиота, который за 4 публикации будет человека заказывать? Зная, что Доценко мне говорил, что человек работает под его патронатом, разве я больной, чтобы ее заказывать?", - отметил Мангер.

Также он добавил, что боится за свою жизнь, потому что дело шито белыми нитками и развалится в суде, а, чтобы спрятать концы в воду, всю вину повесят на него, а его убьют. "Это дело рассыплется. А как сделать, чтобы не рассыпалось? Мангер живой не нужен. Закроем его в подвал СБУ и скажем, что повесился. Я заявляю, что не собираюсь покончить жизнь самоубийством, вешаться. Мне не в чем признаваться", - заявил он.